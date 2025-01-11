Хачанов о том, где хотел бы жить после завершения карьеры: «Я люблю Москву и скучаю по ней»

Карен Хачанов рассказал, что хотел бы пожить в России после завершения карьеры.

– Уже задумывался о том, где будешь жить после конца карьеры?

– Я не раз говорил, что люблю Москву и скучаю по ней. Я родился и вырос там. В течение игрового года удается не так часто заезжать. Не знаю, как будет дальше складываться жизнь. Загадывать рано, но какую‑то часть времени я бы точно хотел проводить в Москве, – сказал 19-я ракетка мира «Матч ТВ».