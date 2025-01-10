Синнер о критике Кириоса: «Не хочу отвечать Нику или кому-то еще»

Янник Синнер прокомментировал критику со стороны Ника Кириоса.

Австралиец регулярно комментирует допинговое дело Синнера и настаивает, что того должны были дисквалифицировать.

– У вас есть понимание, когда будет слушание в CAS? Насколько это влияет на настроение и уровень стресса?

– Я знаю ровно столько же, сколько и вы. Сейчас мы не знаем почти ничего.

Конечно, мысли об этом возникают. Я бы соврал, если бы сказал, что обо всем забыл. Нет, это не так. Я уже давно ношу все это с собой.

Но ничего не поделать. Я пытаюсь подготовиться к «Большому шлему». Посмотрим, что получится.

– Как вы блокируете эти мысли? Как справляетесь с шумихой? Например, с твитами Ника Кириоса.

– Не думаю, что у меня есть ответ.

Как блокирую? Невозможно взять что-то и сказать: «Я об этом больше не думаю». Но я точно знаю, что произошло – и это мне помогает. Я не сделал ничего плохого. Поэтому я здесь. Поэтому до сих пор играю.

Не хочу отвечать Нику или кому-то еще. Самое важное, что у меня есть люди, которым я доверяю и которые все знают.