Панова и Ханьюй Го выиграли парный турнир в Аделаиде

Александра Панова и Ханьюй Го стали чемпионками парного турнира в Аделаиде.

В финале они обыграли Беатрис Хаддад Майю и Лауру Зигемунд – 7:5, 6:4.

По ходу турнира Панова и Го прошли четвертых сеяных Деми Схюрс и Эйшу Мухаммед (6:3, 6:2), Бетани Маттек-Сэндс и Мари Бузкову (7:5, 7:5), вторых сеяных Катерину Синякову и Эллен Перес (4:6, 6:3, 11-9).

Для 35-летней Пановой это 10-й парный титул на уровне WTA, для 26-летней Го – четвертый. Обе по итогам недели поднимутся в топ-30 парного рейтинга, каждая обновит личный рекорд: россиянка станет 28-й, китаянка – 30-й.