Иванишевич о будущем в свете скандала вокруг Рыбакиной: «Я пока здесь. Что будет через пару дней – не знаю»

Горан Иванишевич высказался о скандале вокруг Елены Рыбакиной и Стефано Вукова.

В пятницу в The Athletic написали, что Вукову не дают аккредитации на турниры WTA и «Большие шлемы», а также что Рыбакина из-за этого рассматривает возможность бойкота Australian Open.

«Если честно, это никому не идет на пользу.

Расследование продолжается, поэтому я смогу говорить обо всем только после вердикта WTA. Но до тех пор... Я поговорил с Еленой и сказал, что думаю.

Я пока здесь [на Australian Open]. Что будет через пару дней – не знаю. Но пока я здесь. Надеюсь, я останусь и все будет хорошо. Но давайте не торопить события.

Послушайте, я не хочу... Это очень странная ситуация. Поэтому я правда не хочу [высказываться]. Я смогу поговорить с вами после того, как WTA примет решение.

Мы каждый день слышим разные вещи. Но, надеюсь, к концу недели все прояснится».

На вопрос, останется ли он в команде Рыбакиной, если Вукову разрешат работать, хорват ответил: «Давайте так: я здесь. Я жду решения WTA, а дальше посмотрим. Однако я не хочу заглядывать далеко в будущее».

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