На турнир в Роттердаме заявились шесть игроков топ-10
Опубликована заявка турнира ATP 500 в Роттердаме, который пройдет 3-9 февраля.
В Нидерландах планируют выступить:
действующий чемпион Янник Синнер (1);
Карлос Алькарас (3);
чемпион-2023 Даниил Медведев (5);
прошлогодний финалист Алекс де Минаур (8);
чемпион-2021 Андрей Рублев (9);
финалист-2018 Григор Димитров (10).
Местный игрок Ботик ван де Зандшульп получил wild card в основную сетку.
Полный список участников здесь.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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