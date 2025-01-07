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Мюллер снялся с турнира в Окленде

Чемпион Гонконга Александр Мюллер снялся с турнира ATP 250 в Окленде.

В основной сетке француза заменил лаки-лузер Пабло Каррено-Буста. В эти минуты он играет с Якубом Меньшиком.

Напомним, на прошлой неделе Мюллер стал первым игроком в истории, выигравшим титул, уйдя с 0:1 по сетам в пяти матчах.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @EntryLists
logoПабло Каррено-Буста
logoASB Classic
logoАлександр Мюллер
logoATP
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