5 финалов и полуфиналов на этой неделе закончились отказами игроков
На этой неделе пять игроков снялись с финалов и полуфиналов.
Все матчи, закончившиеся отказами:
Турнир в Брисбене: полуфинал, Иржи Лехечка – Григор Димитров – 6:4, 4:4 (отказ); финал, Иржи Лехечка – Рейлли Опелка – 4:1 (отказ).
Турнир в Окленде: финал, Наоми Осака – Клара Таусон – 6:4, (отказ).
United Cup: полуфинал, Тэйлор Фриц – Томаш Махач – 6:7(4), 6:5 (отказ).
Турнир в Гонконге, полуфинал, Шан Цзюньчэн – Кеи Нисикори – 3:4 (отказ).
Опубликовано: Алёна Майорова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем