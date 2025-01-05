2

5 финалов и полуфиналов на этой неделе закончились отказами игроков

На этой неделе пять игроков снялись с финалов и полуфиналов.

Все матчи, закончившиеся отказами:

Опубликовано: Алёна Майорова
logoГригор Димитров
logoРейлли Опелка
logoИржи Лехечка
logoНаоми Осака
logoТэйлор Фриц
logoКлара Таусон
logoUnited Cup
logoКеи Нисикори
logoШан Цзюньчэн
logoBrisbane International
logoТомаш Махач
logoPrudential Hong Kong Tennis Open
logoWTA
logoASB Classic
logoATP
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Лехечка выиграл титул в Брисбене – Опелка снялся после 5 геймов
1сегодня, 09:49
Фриц о снявшемся Махаче: «Он сказал, что у него уже несколько геймов были судороги. Я не ожидал, что все закончится так внезапно»
4вчера, 11:49
Рекомендуем
Главные новости
Мюллер ушел с 0:1 по сетам во всех матчах на турнире в Гонконге и выиграл первый титул
17 минут назад
Гонконг (ATP). Финал. Мюллер обыграл Нисикори
225 минут назад
Лехечка выиграл титул в Брисбене – Опелка снялся после 5 геймов
1сегодня, 09:49
Брисбен (ATP). Лехечка выиграл второй титул в карьере
8сегодня, 09:30
Соболенко после финала против Полины Кудерметовой: «Очень хочу узнать скорость всех наших ударов сегодня – думаю, мы побили рекорд»
1сегодня, 09:02
United Cup. Финал. Хуркач борется с Фрицем, Швентек проиграла Гауфф
20сегодня, 08:54Live
Гауфф выиграла третий матч подряд против топ-2
2сегодня, 08:52
Соболенко выиграла 18-й титул в карьере
7сегодня, 08:27
Брисбен (WTA). Финал. Полина Кудерметова проиграла Соболенко
100сегодня, 08:27
Рублев и Хачанов проиграли на чемпионском тай-брейке в финале в Гонконге
1сегодня, 08:04
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября 2024, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября 2024, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября 2024, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября 2024, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября 2024, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября 2024, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября 2024, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября 2024, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября 2024, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября 2024, 08:00
Рекомендуем