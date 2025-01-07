Самсонова прервала серию из 5 поражений

Людмила Самсонова обыграла Мари Бузкову в первом круге «пятисотника» в Аделаиде.

Она обыграла чешку 1:6, 6:4, 6:1 и прервала серию из пяти поражений подряд. Последнюю до этого победу россиянка одержала на US Open-2024.

Теперь Самсонова сыграет с Анной Калинской или Белиндой Бенчич.