Самсонова прервала серию из 5 поражений
Людмила Самсонова обыграла Мари Бузкову в первом круге «пятисотника» в Аделаиде.
Она обыграла чешку 1:6, 6:4, 6:1 и прервала серию из пяти поражений подряд. Последнюю до этого победу россиянка одержала на US Open-2024.
Теперь Самсонова сыграет с Анной Калинской или Белиндой Бенчич.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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