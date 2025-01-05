Хобарт (WTA). 1-й круг. Вероника Кудерметова встретится с Коччаретто, Аванесян – с Сиюй Ван

Вероника Кудерметова сыграет с Элизабеттой Коччаретто в первом круге в Хобарте.

Сетка здесь. Hobart International Хобарт, Австралия 6 – 11 января 2025 WTA 250 Призовой фонд – 275 094 долларов Открытые корты, хард Первый круг