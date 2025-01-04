Евгений Кафельников: «И как так получилось, что Казахстан «профукал» Полину Кудерметову?»
Евгений Кафельников отреагировал на успешное выступление Полины Кудерметовой.
Сегодня 21-летняя россиянка в Брисбене вышла в дебютный финал на уровне WTA.
«Я в шоке!! И как так получилось, что Казахстан «профукал» Полину Кудерметову?? 🤪🤦♂️🎾» – твитнул экс-первая ракетка мира и вице-президент Федерации тенниса России Кафельников.
В комментариях его спросили, что произошло. Он ответил: «Это был саркастичный твит 😉».
Полина Кудерметова – в финале, Мирре нечем обыгрывать Соболенко, Карацев взял титул. Что происходит в теннисе?
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @KYevgeni
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