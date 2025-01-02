Музетти ушел от Nike к Asics
Лоренцо Музетти сменил технического спонсора.
Теперь он играет не в Nike, а в Asics.
Сегодня итальянец обыграл во втором круге в Гонконге Габриэля Диалло (6:4, 6:3) и теперь поборется с Хауме Муньяром.
Ранее Музетти коротко подстригся.
Опубликовала: Любовь Энина
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