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Шевченко после победы на United Cup: «Во время матча у меня болела и кружилась голова, была одышка, но медицинский перерыв не дали»

Александр Шевченко рассказал об условиях на United Cup в Перте.

Казахстанец обыграл Даниэля Мазура со счетом 6:7(5), 6:2, 6:2.

– Матч был очень тяжелым физически. Как вы себя чувствуете после трех таких встреч?

– Сейчас я нормально себя чувствую, но после матча было чувство, что умру. Условия жесткие, вроде около 40 градусов, 37.

Я не понимаю, почему не закрывают крышу, потому что это довольно опасно. Тяжело играть длинные матчи при такой жаре. Я мало атаковал в первом сете и больше бегал за мячами. Во втором сете открылось второе дыхание и я начал играть в тот теннис, в который должен был играть еще в первом сете. Горжусь этим.

От жары у меня болела голова, была одышка. Вообще все было. Но больше всего беспокоило то, что голова кружилась, потому что я не мог сконцентрироваться.

Я хотел взять медицинский перерыв, но мне сказали, что нельзя. Не знаю почему. Наверное, такие правила, но я не знал.

Из-за этого пришлось поменять игру, и стало лучше. Я начал больше атаковать. На самом деле, если бы этого не произошло, я не знаю, как бы все сложилось. Так что, возможно, это и принесло мне победу сегодня, потому что я начал играть более агрессивно – не хотел много бегать.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: пресс-конференция команды Казахстана
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logoUnited Cup
logoАлександр Шевченко
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