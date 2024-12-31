Остапенко упустила 5:1, 30:0 в первом сете и проиграла Бузковой
Алена Остапенко во втором круге в Брисбене проиграла Мари Бузковой.
Лайтвийка вела в первом сете 5:1, 30:0. При счете 5:4 она не реализовала сетбол. Тай-брейк со счетом 7:0 выиграла Бузкова.
Семь из 10 геймов второго сета закончились брейками. В итоге Бузкова победила в матче 7:6(0), 6:4.
Теперь чешка поборется с Викторией Азаренко или Майей Джойнт.
Опубликовала: Любовь Энина
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