Остапенко упустила 5:1, 30:0 в первом сете и проиграла Бузковой

Алена Остапенко во втором круге в Брисбене проиграла Мари Бузковой.

Лайтвийка вела в первом сете 5:1, 30:0. При счете 5:4 она не реализовала сетбол. Тай-брейк со счетом 7:0 выиграла Бузкова.

Семь из 10 геймов второго сета закончились брейками. В итоге Бузкова победила в матче 7:6(0), 6:4.

Теперь чешка поборется с Викторией Азаренко или Майей Джойнт.