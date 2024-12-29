Соболенко – тренеру: «Как-то раз я не была такой уж уставшей, но притворилась, что очень устала, чтобы пропустить вторую тренировку и пойти на шоппинг»
Соболенко: «Ладно, ребята, я стараюсь поддерживать себя в форме, питаться здоровой пищей. А моя команда тем временем становится все больше (стучит Дуброву по животу), больше и больше (смеется). И это меня очень раздражает. Но мы слушаем и не осуждаем».
Дубров: «Когда ты на корте и кричишь на нас, сидящих в ложе, мы хотим тебе как следует ответить, но этого не делаем».
Хором: «Мы слушаем и не осуждаем».
Соболенко: «В общем, как-то раз я не была такой уж уставшей, но притворилась, что очень устала, чтобы пропустить вторую тренировку и пойти на шоппинг (смеется). Я сделала так всего один раз. Мы слушаем и не осуждаем (смеется)».
Дубров: «Как-то раз, когда мы тренировались и ты была очень недовольна на корте, я сказал, что заболел и пропустил одну тренировку (улыбается). Мы слушаем и не осуждаем».
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