Соболенко – тренеру: «Как-то раз я не была такой уж уставшей, но притворилась, что очень устала, чтобы пропустить вторую тренировку и пойти на шоппинг»

Арина Соболенко и ее тренер Антон Дубров сняли видео «Мы слушаем и не осуждаем».

Соболенко : «Ладно, ребята, я стараюсь поддерживать себя в форме, питаться здоровой пищей. А моя команда тем временем становится все больше (стучит Дуброву по животу) , больше и больше (смеется) . И это меня очень раздражает. Но мы слушаем и не осуждаем».

Дубров: «Когда ты на корте и кричишь на нас, сидящих в ложе, мы хотим тебе как следует ответить, но этого не делаем».

Хором: «Мы слушаем и не осуждаем».

Соболенко: «В общем, как-то раз я не была такой уж уставшей, но притворилась, что очень устала, чтобы пропустить вторую тренировку и пойти на шоппинг (смеется) . Я сделала так всего один раз. Мы слушаем и не осуждаем (смеется) ».

Дубров: «Как-то раз, когда мы тренировались и ты была очень недовольна на корте, я сказал, что заболел и пропустил одну тренировку (улыбается) . Мы слушаем и не осуждаем».