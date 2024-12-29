Мухова о целях на сезон: «Если что-то озвучу, то это может не сбыться. Так что лучше не буду распространяться»

Каролина Мухова решила не озвучивать конкретные цели на новый сезон.

«Мне кажется, я слишком верю в то, что если я что-то озвучу, то это может не сбыться. Так что лучше я не буду распространяться.

Быть здоровой, стабильной и работать над игрой. Если сложатся эти три составляющих и я наберусь матчевой практики и уверенности в себе, то, как следствие, можно будет добиться высоких результатов. Конечно, я уже доходила до полуфинала и финала «Шлема», так что было бы здорово повторить эти результаты. Но ничего нельзя предугадать, и я просто спокойно работаю и надеюсь, что это снова произойдет».

Мухова завершила прошлый сезон, выиграв 14 из последних 17 матчей. Она вышла в полуфинал US Open, финал WTA 1000 в Пекине и полуфинал в Нинбо, с которого снялась из-за травмы.

«Очень важно, что я стабильно закончила сезон. Это не просто один всплеск, а потом тишина. Я очень рада, что смогла поддерживать уровень. Я хорошо играла. Я хорошо себя чувствовала. Но у меня до сих пор есть ощущение, что для того, чтобы набрать форму, мне нужно играть больше матчей. Пока что мне это удается, поэтому я очень этому рада.

В Пекине и Нинбо я чувствовала себя отлично, уверенно. Я видела, что возвращаюсь к своему теннису и играю и бью увереннее. Но сейчас новый сезон, и неизвестно, как он начнется. Но я была бы очень рада просто продолжать в том же ритме и развивать свою игру».