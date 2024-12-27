Жереми Шарди: «Джокович и Маррей вряд ли будут ругаться, хотя это возможно. Потому что иногда это необходимо и идет на пользу»
Жереми Шарди отреагировал на приход Энди Маррея в команду Новака Джоковича.
У Шарди спросили, будут ли серб и британец кричать друг на друга во время матчей.
«Я так не думаю, потому что они слишком друг друга уважают – как на корте, так и за его пределами.
Они не близкие друзья, но знают друг друга, поэтому их отношения будут сложными. Ведь Энди был одним из лучших и обыгрывал [Новака]. А когда ты снаружи, в боксе, то смотришь на ситуацию по-другому.
Они вряд ли будут ругаться, хотя это возможно. Потому что иногда это необходимо и идет на пользу. Но нет, думаю, они слишком друг друга уважают».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: express.co.uk
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем