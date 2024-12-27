Жереми Шарди: «Джокович и Маррей вряд ли будут ругаться, хотя это возможно. Потому что иногда это необходимо и идет на пользу»

Жереми Шарди отреагировал на приход Энди Маррея в команду Новака Джоковича.

У Шарди спросили, будут ли серб и британец кричать друг на друга во время матчей.

«Я так не думаю, потому что они слишком друг друга уважают – как на корте, так и за его пределами.

Они не близкие друзья, но знают друг друга, поэтому их отношения будут сложными. Ведь Энди был одним из лучших и обыгрывал [Новака]. А когда ты снаружи, в боксе, то смотришь на ситуацию по-другому.

Они вряд ли будут ругаться, хотя это возможно. Потому что иногда это необходимо и идет на пользу. Но нет, думаю, они слишком друг друга уважают».