Перселл объяснил, почему сдал положительный допинг-тест

Макс Перселл выступил с заявлением после положительного допинг-теста.

«Как было объявлено сегодня ITIA, я добровольно согласился на временное отстранение, поскольку по незнанию получил внутривенное вливание витаминов в количестве, превышающем допустимый предел в 100 мл.

До прошлой недели, когда получил медицинские записи из клиники, свидетельствующие о том, что объем капельницы, которую получил, превышал 100 мл, был полностью убежден, что сделал все, чтобы гарантировать соблюдение правил и методов WADA. Но записи показывают, что объем капельницы превышал 100 мл, хотя я сказал в клинике, что профессиональный спортсмен и мне нужно, чтобы объем капельницы был ниже 100 мл.

Эта новость потрясла меня, потому что я горжусь быть спортсменом, который всегда следит за соблюдением правил WADA. Я добровольно предоставил эту информацию ITIA и был максимально прозрачен, чтобы оставить всю эту ситуацию позади. С нетерпением жду возможности скоро вернуться на корт», – написал Перселл в инстаграме.