Мартин Ландалусе: «Меня впечатлило, насколько Алькарас простой человек. Он удивительный, и я считаю, что это одна из причин его успеха»

Мартин Ландалусе был удивлен простотой и скромностью Карлоса Алькараса.

18-летний испанец Ландалусе – 151-я ракетка мира и чемпион одного «Челленджера».

«У меня очень хорошие отношения с Карлосом. Мы общаемся не первый год, и у нас один менеджер. Когда я впервые его встретил, я был поражен, насколько он скромный человек. Это было на «Мастерсе» в Мадриде, и все хотели с ним сфотографироваться, а он вел себя так непринужденно. Меня впечатлило, насколько он простой человек. Он удивительный парень, и я считаю, что это одна из причин его успеха. Мы впервые потренировались друг с другом в Мадриде в 2022-м, где я был спаррингом».