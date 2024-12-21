Мартин Ландалусе: «Меня впечатлило, насколько Алькарас простой человек. Он удивительный, и я считаю, что это одна из причин его успеха»
Мартин Ландалусе был удивлен простотой и скромностью Карлоса Алькараса.
18-летний испанец Ландалусе – 151-я ракетка мира и чемпион одного «Челленджера».
«У меня очень хорошие отношения с Карлосом. Мы общаемся не первый год, и у нас один менеджер. Когда я впервые его встретил, я был поражен, насколько он скромный человек. Это было на «Мастерсе» в Мадриде, и все хотели с ним сфотографироваться, а он вел себя так непринужденно. Меня впечатлило, насколько он простой человек. Он удивительный парень, и я считаю, что это одна из причин его успеха. Мы впервые потренировались друг с другом в Мадриде в 2022-м, где я был спаррингом».
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: официальный сайт ATP
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