Молодежный итоговый турнир ATP. Групповой этап. Фис играет с Фонсекой, Ван Аш победил Шана, Микельсен – Басаваредди, Тьен – Меньшика
Начался молодежный итоговый турнир ATP в Джидде.
Матчи проходят в пятисетовом формате, но в сетах игра идет до четырех геймов. При счете 3:3 проводится тай-брейк. При счете 40:40 в гейме играется решающее очко.
Джидда, Саудовская Аравия
18 – 22 декабря 2024
Итоговый турнир ATP для игроков не старше 20
Призовой фонд – 2 050 000 долларов
Крытые корты, хард
Групповой этап
Зеленая группа
|Теннисист
|АФ
|ЯМ
|ЛТ
|ЖФ
|Матчи
|Сеты
|Геймы
|Артур Фис
|Якуб Меньшик
|L
|0:1
|2:3
|17:16
|Лэрнер Тьен
|W
|1:0
|3:2
|16:17
|Жоао Фонсека
Первый тур
Лэрнер Тьен (США) – Якуб Меньшик (Чехия) – 4:3(6), 4:3(3), 2:4, 2:4, 4:3(8)
Артур Фис (Франция) – Жоао Фонсека (Бразилия)
Красная группа
|Теннисист
|АМ
|ЛВА
|ШЦ
|НБ
|Матчи
|Сеты
|Геймы
|Алекс Микельсен
|W
|1:0
|3:1
|14:12
|Люка Ван Аш
|W
|1:0
|3:1
|14:11
|Шан Цзюньчэн
|L
|0:1
|1:3
|11:14
|Нишеш Басаваредди
|L
|0:1
|1:3
|12:14
Первый тур
Люка Ван Аш (Франция) – Шан Цзюньчэн (Китай) – 4:3(3), 2:4, 4:1, 4:3(5)
Алекс Микельсен (США) – Нишеш Басаваредди (США) – 2:4, 4:3(5), 4:3(4), 4:2
Опубликовала: Любовь Энина
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