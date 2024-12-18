Молодежный итоговый турнир ATP. Групповой этап. Фис играет с Фонсекой, Ван Аш победил Шана, Микельсен – Басаваредди, Тьен – Меньшика

Начался молодежный итоговый турнир ATP в Джидде.

Матчи проходят в пятисетовом формате, но в сетах игра идет до четырех геймов. При счете 3:3 проводится тай-брейк. При счете 40:40 в гейме играется решающее очко.

Next Gen ATP Finals

Джидда, Саудовская Аравия

18 – 22 декабря 2024

Итоговый турнир ATP для игроков не старше 20

Призовой фонд – 2 050 000 долларов

Крытые корты, хард

Групповой этап

Зеленая группа

Теннисист АФ ЯМ ЛТ ЖФ Матчи Сеты Геймы Артур Фис Якуб Меньшик L 0:1 2:3 17:16 Лэрнер Тьен W 1:0 3:2 16:17 Жоао Фонсека

Первый тур

Лэрнер Тьен (США) – Якуб Меньшик (Чехия) – 4:3(6), 4:3(3), 2:4, 2:4, 4:3(8)

Артур Фис (Франция) – Жоао Фонсека (Бразилия)

Красная группа

Теннисист АМ ЛВА ШЦ НБ Матчи Сеты Геймы Алекс Микельсен W 1:0 3:1 14:12 Люка Ван Аш W 1:0 3:1 14:11 Шан Цзюньчэн L 0:1 1:3 11:14 Нишеш Басаваредди L 0:1 1:3 12:14

Первый тур

Люка Ван Аш (Франция) – Шан Цзюньчэн (Китай) – 4:3(3), 2:4, 4:1, 4:3(5)

Алекс Микельсен (США) – Нишеш Басаваредди (США) – 2:4, 4:3(5), 4:3(4), 4:2

Лучшие молодые теннисисты мира – кто они?