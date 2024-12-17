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Халеп сыграет в одной команде с Кириосом на выставочном турнире в Абу-Даби

Опубликованы окончательные составы на командный выставочный турнир в Абу-Даби.

В 2024-м там сыграют:

Falcons: Андрей Рублев, Денис Шаповалов, Елена Рыбакина, Каролин Гарсия.

Eagles: Александр Шевченко, Стефанос Циципас, Ига Швентек, Паула Бадоса.

Kites: Ник Кириос, Каспер Рууд, Симона Халеп, Жасмин Паолини.

Hawks: Джордан Томпсон, Самит Нагал, Мирра Андреева, Арина Соболенко.

World Tennis League пройдет с 19 по 22 декабря.

Опубликовал: Кирилл Куценко
logoАндрей Рублев
logoЕлена Рыбакина
logoДенис Шаповалов
logoКаролин Гарсия
logoСтефанос Циципас
logoИга Швентек
logoПаула Бадоса
logoАлександр Шевченко
logoСимона Халеп
logoНик Кириос
logoКаспер Рууд
logoЖасмин Паолини
logoАрина Соболенко
logoМирра Андреева
logoДжордан Томпсон
logoATP
logoWTA
Самит Нагал
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