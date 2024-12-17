Халеп сыграет в одной команде с Кириосом на выставочном турнире в Абу-Даби
Опубликованы окончательные составы на командный выставочный турнир в Абу-Даби.
В 2024-м там сыграют:
Falcons: Андрей Рублев, Денис Шаповалов, Елена Рыбакина, Каролин Гарсия.
Eagles: Александр Шевченко, Стефанос Циципас, Ига Швентек, Паула Бадоса.
Kites: Ник Кириос, Каспер Рууд, Симона Халеп, Жасмин Паолини.
Hawks: Джордан Томпсон, Самит Нагал, Мирра Андреева, Арина Соболенко.
World Tennis League пройдет с 19 по 22 декабря.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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