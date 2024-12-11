Серена Уильямс: «Если бы нам не приходилось играть друг с другом, Винус выиграла бы минимум 15 «Больших шлемов». А я – 30»
Серена Уильямс рассказала о соперничестве с сестрой Винус.
Серена ведет в личных встречах 19:12.
«У нас было правило, что если мы играли до финала, то потом были обязаны выиграть титул.
Думаю, если бы нам не приходилось играть друг с другом, Винус выиграла бы минимум 15 «Больших шлемов». А я – 30».
У Винус 7 побед на «Больших шлемах», у Серены – 23.
Опубликовал: Павел Ниткин
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