Серена Уильямс: «У меня было врожденное стремление всегда быть лучшей и побеждать, а Винус это наработала»
Серена Уильямс считает, что чемпионский характер может быть как врожденным, так и приобретенным качеством.
«Мне кажется, это не только результат воспитания и работы, но и нечто врожденное. Я была рождена, чтобы побеждать. Мы участвовали в конкурсах талантов, и если я в них не побеждала, то сходила с ума. Я плакала, психовала... У меня было врожденное стремление всегда быть лучшей и побеждать.
А вот Винус всегда говорила, что у нее такого не было. Она это наработала... Мне кажется, возможны оба пути. Хорошо, что если ты не обладаешь какими-то качествами, то можешь со временем развить их в себе за счет упорной работы».
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Sportskeeda
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