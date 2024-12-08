Карен Хачанов сходил на концерт Эминема в Абу-Даби. Выступление рэпера состоялось после квалификации 24-й гонки «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Абу-Даби.

Концерты звезд на «Формуле-1» – часть культурной программы этапов Гран-при. После свободных заездов выступала группа Maroon 5, завтра после основной гонки сыграет Muse.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе