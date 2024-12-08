Хачанов сходил на концерт Эминема в Абу-Даби
Карен Хачанов сходил на концерт Эминема в Абу-Даби. Выступление рэпера состоялось после квалификации 24-й гонки «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Абу-Даби.
Концерты звезд на «Формуле-1» – часть культурной программы этапов Гран-при. После свободных заездов выступала группа Maroon 5, завтра после основной гонки сыграет Muse.
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Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм Хачанова
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