Радукану будет работать с бывшим фитнес-тренером Шараповой и Осаки: «Он поможет мне раскрыть потенциал»

Эмма Радукану подтвердила, что наняла фитнес-тренера Ютако Накамуру.

«Я считаю, что он поможет мне раскрыть мой физический потенциал. Это моя сильная сторона, которую я пока не до конца использую. Мне кажется, что я могу стать одной из самых атлетичных в туре, и мне очень хочется увидеть, насколько я могу прибавить. И я считаю, что он мне в этом поможет. Работа с ним и Ником [Кавадеем, главным тренером] – это более комплексный подход.

В следующем году он часто будет со мной ездить. Я очень жду нашего сотрудничества. Мне кажется, это здорово, потому что мы с ним похожи тем, что оба очень сосредоточены на работе. Когда мы работаем, мы не болтаем на другие темы. Для нас очень важна концентрация».

Японец ранее работал с Марией Шараповой и Наоми Осакой . Также он недолго сотрудничал с Дженнифер Каприати, Мэри Пирс, Томми Хаасом, Кеи Ниcикори и Денисом Шаповаловым. В последнее время он возглавлял направление физподготовки в академии IMG.