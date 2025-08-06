Любичич о том, что Джокович как минимум на девять лет старше любого игрока топ-20: «Когда он завершит карьеру, мы вернемся к нормальному положению вещей»
Иван Любичич высказался о спортивном долголетии Новака Джоковича.
Экс-четвертая ракетка мира и бывший тренер Роджера Федерера отреагировал на твит о том, что Джокович как минимум на девять лет старше любого игрока топ-20.
«Когда он завершит карьеру, мы вернемся к нормальному положению вещей, когда люди после определенного возраста уже не могут соревноваться на самом высоком уровне», – твитнул Любичич.
Джоковичу в мае исполнилось 38 лет.
