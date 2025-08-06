Любичич о том, что Джокович как минимум на девять лет старше любого игрока топ-20: «Когда он завершит карьеру, мы вернемся к нормальному положению вещей»

Иван Любичич высказался о спортивном долголетии Новака Джоковича.

Экс-четвертая ракетка мира и бывший тренер Роджера Федерера отреагировал на твит о том, что Джокович как минимум на девять лет старше любого игрока топ-20.

«Когда он завершит карьеру, мы вернемся к нормальному положению вещей, когда люди после определенного возраста уже не могут соревноваться на самом высоком уровне», – твитнул Любичич .

Джоковичу в мае исполнилось 38 лет.

14 фактов о феноменальном долголетии Новака Джоковича

Смотрите финал «Мастерса» в Торонто на ВидеоСпортсе’’ совместно с BB Tennis и Кинопоиском