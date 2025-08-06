«Лишняя работа за те же деньги». Бублик – о недовольстве двухнедельными «Мастерсами»

Александр Бублик рассказал, как относится к двухнедельным «Мастерсам».

Ранее представитель Казахстана снялся с турниров в Торонто и Цинциннати после серии успешных выступлений на траве и грунте.

– Мне вчера Сергей Сергеевич Минаев сказал очень хорошую фразу, что я купил себе отпуск. Я не заработал, но, можно сказать, купил его. Поэтому на эти две-три недели я как бы ушел в оплачиваемый отпуск.

– Как вы относитесь к двухнедельному формату «Мастерсов»?

– Я считаю, что сезон должен быть короче. И увеличивать время работы игроков двухнедельными турнирами ради того, чтобы зарабатывать больше денег, которые нам никак не передаются... Наши призовые же не выросли от этого никак. Мне это не нравится как игроку, потому что я должен больше работать и получать столько же. Я должен терять месяц жизни. При этом если я проиграл на первой неделе первого «Мастерса», то я должен где-то сидеть лишнюю неделю. То есть это дополнительные расходы, и при этом мы никакого бонуса за это не получаем. Для нас это лишняя работа за те же самые деньги, – сказал Бублик на мероприятии First & Red в Лужниках.

