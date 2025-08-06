ВидеоСпортс’’ покажет финал «Мастерса» в Торонто
ВидеоСпортс’’ в ночь на пятницу покажет финал турнира ATP в Торонто.
Сегодня определятся финалисты канадского «Мастерса»: Карен Хачанов сыграет с Александром Зверевым, Тэйлор Фриц – с Беном Шелтоном.
Трансляция матча будет организована совместно с BB Tennis и Кинопоиском. Прокомментируют финал Павел Ниткин и Сергей Федоров.
Спортс’’ открыл видеоплатформу. Здесь контент от «Спартака», ЦСКА и «Локо», шоу Смолова – а сегодня трансляция ЛЧ!
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости