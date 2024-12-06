Де Минаур об итоговом турнире UTS: «Здесь хорошие призовые, так что крупный чек всех мотивирует»
«Это захватывающе и необычно, здесь можно по-другому взглянуть на то, как проводить розыгрыши. Я уже играл в паре турниров UTS, и мне понравилось. Когда нет второй подачи, это интересно влияет на настрой, и мне нравится к этому адаптироваться.
На турнирах UTS мне немного проще справляться с шумом и хаосом, потому что я его жду. Когда все тихо, ты слышишь каждый звук, но на UTS никогда не бывает тихо. Здесь я понял, что способен играть и в таких условиях. Ты привыкаешь к тому, что публика сходит с ума, кричит, играет музыка, и поэтому нужно по-другому заставлять себя концентрироваться на игре.
Еще здесь хорошие призовые, так что уровень конкуренции очень высокий. Каждый хочет победить, и крупный чек всех мотивирует. Это позволяет игрокам показать свой максимум».
Тренер Серены выдумал, что теннис умирает, и спасает его форматом из баскета и волшебными карточками
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