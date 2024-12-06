Циципас показал, как едет на Aston Martin с превышением скорости в 176 км/ч

Стефанос Циципас показал, как сидит за рулем автомобиля Aston Martin.

На скриншоте видно, что грек разогнал машину до 276 км/ч на трассе с ограничением скорости в 100 км/ч. При этом в этот момент в плеере играла песня Heaven диджея Avicii.

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