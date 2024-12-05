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Рублев сыграет на майском турнире в Гамбурге

Восьмая ракетка мира Андрей Рублев подтвердил участие в турнире ATP 500 в Гамбурге. Он пройдет в новые сроки, c 19 по 25 мая.

Россиянин выиграл этот турнир в ковидном 2020-м.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: hamburgopenatp500.com
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logoАндрей Рублев
logoHamburg European Open
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