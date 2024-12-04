Алькарас о том, что Маррей будет тренировать Джоковича: «Это все равно что играть против них двоих сразу»
Карлос Алькарас отреагировал на то, что Новак Джокович пригласил в команду Энди Маррея.
«Он выбрал подходящего тренера. Это все равно что играть против них двоих сразу (смеется). Для тенниса это будет потрясающе».
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Опубликовала: Любовь Энина
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