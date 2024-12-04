Алькарас, Шелтон, Пегула и Наварро сходили на матч «Нью-Йорк Никс»

Карлос Алькарас , Бен Шелтон , Джессика Пегула и Эмма Наварро сходили на баскетбольный матч между «Нью-Йорк Никс» и «Орландо».

4 декабря все они примут участие в выставочном турнире, который пройдет на «Мэдисон-сквер-гарден» – том же стадионе, где играют «Никс».