Серена о слухах, что она отбеливает кожу: «Существует такая штука, как солнечный свет, и в его лучах кожа выглядит по-разному»

Серена Уильямс отреагировала на слухи о том, что она отбеливает кожу.

Подобные комментарии появились после видео со школьного мероприятия ее старшей дочери, которое Уильямс выложила в конце ноября.

Экс-первая ракетка мира высказалась на эту тему, проводя в прямом эфире мастер-класс по макияжу: «А теперь я нанесла нейтральный тон, который совпадает с тоном моей кожи, и нет, хейтеры, я ее не отбеливаю. Существует такая штука, как солнечный свет, и в его лучах кожа выглядит по-разному».

Она рассказала, что участвовала в спектакле вместе с дочерью и в момент записи видео на ней был «сценический грим».

«Да, я возмущена, потому что это нелепо. Все такие: «Ого, она отбелила кожу». Я темнокожая женщина, и мне нравится быть той, кто я есть, и нравится, как я выгляжу. [Такие изменения] просто не мое. А если люди это делают, то это их право, и у них есть все возможности. Я не сужу других, а вот вы, ребята, – да.

Но таков этот мир, и я придерживаюсь своей позиции: я не сужу. И нет, я не отбеливаю кожу, давайте проясним это раз и навсегда».