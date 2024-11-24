Синнер вторым в Открытой эре выиграл хотя бы один сет в каждом матче сезона

Янник Синнер играет с Тэллоном Грикспором в финале Кубке Дэвиса. Итальянец взял первый сет 7:6(2).

Это 79-й одиночный матч Синнера в 2024-м. Из предыдущих 78 он проиграл всего шесть.

Поражения в трехсетовом формате были в Индиан-Уэллс, Монте-Карло, Монреале и Пекине (все – в трех сетах). Поражения в пятисетовом формате были на «Ролан Гаррос» и «Уимблдоне» (оба – в пяти сетах).

Таким образом, Синнер отыграл полный сезон и при этом взял хотя бы сет во всех своих матчах. Он второй теннисист в Открытой эре с таким достижением.

В 2005-м это удалось Роджеру Федереру . В тот год швейцарец выиграл 81 матч, а проиграл – четыре: на Australian Open (в пяти сетах), в Монте-Карло (в трех), на «Ролан Гаррос» (в четырех) и на итоговом турнире (в пяти).