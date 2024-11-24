Кириос о вылете Австралии с Кубка Дэвиса: «Думал, это наш год 💔»

Ник Кириос отреагировал на поражение сборной Австралии на Кубке Дэвиса.

Вчера австралийцы проиграли итальянцам 0:2: Танаси Коккинакис уступил Маттео Берреттини , Алекс де Минаур – Яннику Синнеру .

Австралия не выигрывала Кубок Дэвиса с 2003-го, в 2022-м и 2023-м они были в финале.

«Пытался не уснуть, когда играл Кокки – проснулся, а мы проиграли 😩. Думал, это наш год 💔», – твитнул Кириос .

Разница во времени между Канберрой и Турином – 10 часов.