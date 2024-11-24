Кириос о вылете Австралии с Кубка Дэвиса: «Думал, это наш год 💔»
Ник Кириос отреагировал на поражение сборной Австралии на Кубке Дэвиса.
Вчера австралийцы проиграли итальянцам 0:2: Танаси Коккинакис уступил Маттео Берреттини, Алекс де Минаур – Яннику Синнеру.
Австралия не выигрывала Кубок Дэвиса с 2003-го, в 2022-м и 2023-м они были в финале.
«Пытался не уснуть, когда играл Кокки – проснулся, а мы проиграли 😩. Думал, это наш год 💔», – твитнул Кириос.
Разница во времени между Канберрой и Турином – 10 часов.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @NickKyrgios
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