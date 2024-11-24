Фелисиано Лопес: «Уверен, что Синнер может выиграть двузначное количество «Больших шлемов», скажем, 14»

Фелисиано Лопес считает, что Янник Синнер может выиграть 14 «Больших шлемов».

– В этом году он провел необыкновенный сезон и выиграл невероятное количество матчей. Несомненно, он заслуживает быть №1 в мире.

– Какой талант Янника удивляет вас больше всего?

– Если что-то и может впечатлить больше, чем интенсивность его тенниса, так это его умение держать высокую планку. У всех остальных бывают взлеты и падения, но только не у него. Два года назад он был другим игроком, и сегодня он по-прежнему хочет прогрессировать, поэтому я представляю, как он может играть, если продолжит так прибавлять...

– Сколько «Шлемов» он может выиграть?

– Трудно сказать... Мне часто задают этот вопрос об Алькарасе. Уверен, что двузначное количество, скажем, 14.