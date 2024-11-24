Ник Кириос: «Лучше, чтобы до четвертьфинала ТБШ был трехсетовый формат, а дальше – пятисетовый»

Ник Кириос хочет, чтобы на старте «Больших шлемов» играли в трехсетовом формате.

«Мне кажется, лучше, чтобы до четвертьфинала был трехсетовый формат, а дальше – пятисетовый. Я бы как можно скорее внес такое изменение на турнирах «Большого шлема».

Если бы до четвертьфинала играли в трехсетовом формате, то некоторые ребята пробивались бы в четвертьфинал, а потом, разумеется, лучшие игроки побеждали бы в пятисетовом.

За счет этого первая неделя стала бы интереснее... Сколько раз было так, что один из лучших игроков в сетке проигрывает первый сет, а ты думаешь: он все равно отыграется и победит.

Ли Ту выиграл сет у Алькараса в самом начале [US Open]. Стало бы 1:1, и все решал бы один следующий сет – это могло бы изменить всю карьеру Ли. Он обыгрывает Алькараса на центральном корте US Open – и заявляет о себе. Мне кажется, это было бы классное изменение.

И это сэкономило бы нам много сил при составлении расписания: в первую неделю оно выходит из-под контроля.

Мужские матчи проходят в пятисетовом формате, а женские иногда затягиваются в трехсетовом, и в итоге мужчины играют до двух или трех часов ночи, и это просто неприемлемо».