Оже-Альяссим о том, что Маррей будет тренировать Джоковича: «Значит, тур ATP – действительно фильм»
Феликс Оже-Альяссим высказался о сотрудничестве Новака Джоковича и Энди Маррея.
«Значит, тур ATP – действительно фильм 🤯🍿», – твитнул канадец.
Напомним, ранее Джокович объявил, что Маррей будет его новым тренером.
«Люди – идиоты. На что угодно поведутся». Знали, что мужской теннис – реалити, а Джокович и Рублев – актеры?
У Джоковича новый тренер – Энди Маррей. Они соперники с 13 лет и не могли дружить
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @felixtennis
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости