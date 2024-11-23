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Оже-Альяссим о том, что Маррей будет тренировать Джоковича: «Значит, тур ATP – действительно фильм»

Феликс Оже-Альяссим высказался о сотрудничестве Новака Джоковича и Энди Маррея.

«Значит, тур ATP – действительно фильм 🤯🍿», – твитнул канадец.

Напомним, ранее Джокович объявил, что Маррей будет его новым тренером.

«Люди – идиоты. На что угодно поведутся». Знали, что мужской теннис – реалити, а Джокович и Рублев – актеры?

У Джоковича новый тренер – Энди Маррей. Они соперники с 13 лет и не могли дружить

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @felixtennis
logoATP
logoНовак Джокович
logoЭнди Маррей
logoФеликс Оже-Альяссим
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