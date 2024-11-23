Берреттини о победе над Коккинакисом: «Проиграл первый сет, посмотрел на скамейку Италии и увидел, что ребята еще больше заряжены на мою победу»
Маттео Берриттини прокомментировал победу на Кубке Дэвиса.
Итальянец в полуфинале обыграл Танаси Коккинакиса – 6:7(6), 6:3, 7:5.
«Он очень талантливый игрок, и когда играешь за свою страну, то всегда выкладываешься на полную. Он выиграл так много тай-брейков в этом году, что я понимал, что он тяжелый соперник.
Было тяжело принять, что я упустил первый сет, потому что у меня было много шансов (Коккинакис отыграл три матчбола – Спортс’‘). Но это не имело значения – когда я посмотрел на нашу скамейку, то увидел, что ребята были еще больше заряжены на мою победу. И я продолжил борьбу. Я очень этому рад».
В финале Италия встретится с Нидерландами.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennis Majors
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