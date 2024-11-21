Кириос о возвращении: «На «Уимблдоне» Джокович сказал: «Незаметно, что у тебя была операция». Это меня замотивировало»

Ник Кириос рассказал, кто повлиял на его возвращение в теннис.

«Я тренировался с Новаком [Джоковичем] на «Уимблдоне», и он сказал: «Незаметно, что у тебя была операция». Для меня это было чем-то вроде мотивации – я понял, что завоевываю позиции и становлюсь ближе к тому, чтобы вернуться. Потому что тогда я был в этом не уверен.

Если бы он не сказал этого, я не знаю, был бы я настолько же мотивирован и продолжал бы выкладываться на корте или нет. Но то, что он сказал мне тогда, было действительно важной частью пути.

В теннисе сейчас точно смена караула. Рафы и Феда больше нет, и, думаю, можно прямо говорить, что конец карьеры Новака близок. Но есть [Карлос] Алькарас, Хольгер Руне, Янник Синнер – они претендуют на то, чтобы быть главными. Я бы хотел как-нибудь встретиться с Синнером. Надеюсь, не в первом же матче после возвращения... Но это точно будет помечено в моем календаре. Еще очень весело играть со [Стефаносом] Циципасом. Думаю, что все это полезно для теннисного мира.

Корты везде немного замедлились, так что сейчас, я думаю, мы сможем увидеть больше универсального стиля игры. Больше нет игроков, которые играют только подачей... Посмотрите на топ-10 – все они отлично двигаются по корту. Алькарас, Синнер, Руне, Де Минаур – они все потрясающе бегают. Поэтому игрокам вроде меня с ростом 1,9-2 метра надо адаптироваться к игре и понять, как мы будем побеждать этих низких парней, которые двигаются как газели.

Спорту больше нравятся те, кто универсален и у кого нет слабых сторон. Они удивительно принимают. Посмотрите на Синнера – он бегает до конца и бьет по мячу максимально сильно. Сейчас все корты примерно одинаковы по скорости.

Думаю, я смирился с вероятностью, что я могу не вернуться в теннис. Но к девяти месяцам у меня начался прогресс, и это было так классно, когда я мог играть почти на полную.

Я чувствую, что сейчас играю как в 2022-м. Думаю, мы скоро это узнаем».