Эрика Андреева, Калинская, Шнайдер, Хромачева претендуют на ежегодные награды WTA

WTA опубликовала списки претенденток на ежегодные награды.

Игрок года:

• Арина Соболенко ;

• Ига Швентек ;

• Коко Гауфф ;

• Жасмин Паолини ;

• Циньвэнь Чжэн .

Пара года:

• Габриэла Дабровски и Эрин Рутлифф – чемпионки итогового турнира и Ноттингема, финалистки четырех турниров, новозеландка по ходу сезона побывала первой;

• Катерина Синякова и Тэйлор Таунсенд – чемпионки «Уимблдона», финалистки итогового турнира, чешка закончила год первой;

• Сара Эррани и Жасмин Паолини – чемпионки Олимпиады и еще трех турниров, финалистки «Ролан Гаррос »;

• Людмила Киченок и Алена Остапенко – чемпионки US Open и еще двух турниров, финалистки Australian Open;

• Су-Вэй Се и Элиза Мертенс – чемпионки Australian Open и еще двух турниров, полуфиналистки «Уимблдона»;

• Анна Данилина и Ирина Хромачева – чемпионки четырех турниров, в том числе «тысячника» в Ухане, финалистки Будапешта.

Прогресс года:

• Эмма Наварро – поднялась с 31-й строчки на восьмую, дважды обыграла соперниц из топ-3, выиграла титул в Хобарте, дошла до полуфинала US Open и четвертьфинала «Уимблдона»;

• Анна Калинская – поднялась с 80-й строчки в топ-15, дошла до финала в Дубае и Берлине, до четвертьфинала Australian Open и четвертого круга «Уимблдона»;

• Даниэль Коллинс – начала год 54-й, а закончила 11-й, в августе стояла восьмой, по ходу сезона выиграла титулы в Майами и Чарлстоне;

• Диана Шнайдер – выиграла четыре титула на трех разных покрытиях, поднялась с 97-й строчки в топ-15, выиграла олимпийское серебро в паре с Миррой Андреевой;

• Марта Костюк – поднялась с 38-й строчки в топ-20, дошла до двух финалов, полуфинала Индиан-Уэллс и четвертьфинала Australian Open .

Новичок года:

• Лулу Сан – начала год 214-й, а закончила в топ-40, дошла до финала в Монтеррея и до четвертьфинала дебютного «Уимблдона »;

• Эрика Андреева – дебютировала в топ-70, дошла до четвертьфинала в Монтеррее и до четвертого круга в Ухане;

• Ребекка Шрамкова – дебютировала в топ-100, а затем в топ-50, выиграла титул в Хуахине, дошла до финала в Цзюцзяне и Монастире;

• Зейнеп Сенмез – дебютировала в топ-100, выиграла титул в Мериде;

• Сонай Картал – выиграла титул в Монастире, пробилась через квалификацию «Уимблдона» и дошла до третьего круга.

Возвращение года:

• Наоми Осака – вернулась после рождения дочери, дошла до четвертьфинала в Дохе и Хертогенбоше и до четвертого круга в Риме и Пекине;

• Паула Бадоса – вернулась после травмы спины, выиграла титул в Вашингтоне, дошла до трех полуфиналов и до четвертьфинала US Open;

• Каролина Мухова – в феврале перенесла операцию на запястье, дошла до финала в Палермо и Пекине и до полуфинала US Open ;

• Аманда Анисимова – вернулась после проблем с ментальным здоровьем, выиграла титул в Торонто и дошла до четвертого круга Australian Open;

• Эмма Радукану – вернулась после операций на запястьях и голеностопе, дошла до полуфинала в Ноттингеме и до четвертого круга «Уимблдона».