Эрика Андреева, Калинская, Шнайдер, Хромачева претендуют на ежегодные награды WTA
WTA опубликовала списки претенденток на ежегодные награды.
Игрок года:
• Ига Швентек;
• Коко Гауфф;
Пара года:
• Габриэла Дабровски и Эрин Рутлифф – чемпионки итогового турнира и Ноттингема, финалистки четырех турниров, новозеландка по ходу сезона побывала первой;
• Катерина Синякова и Тэйлор Таунсенд – чемпионки «Уимблдона», финалистки итогового турнира, чешка закончила год первой;
• Сара Эррани и Жасмин Паолини – чемпионки Олимпиады и еще трех турниров, финалистки «Ролан Гаррос»;
• Людмила Киченок и Алена Остапенко – чемпионки US Open и еще двух турниров, финалистки Australian Open;
• Су-Вэй Се и Элиза Мертенс – чемпионки Australian Open и еще двух турниров, полуфиналистки «Уимблдона»;
• Анна Данилина и Ирина Хромачева – чемпионки четырех турниров, в том числе «тысячника» в Ухане, финалистки Будапешта.
Прогресс года:
• Эмма Наварро – поднялась с 31-й строчки на восьмую, дважды обыграла соперниц из топ-3, выиграла титул в Хобарте, дошла до полуфинала US Open и четвертьфинала «Уимблдона»;
• Анна Калинская – поднялась с 80-й строчки в топ-15, дошла до финала в Дубае и Берлине, до четвертьфинала Australian Open и четвертого круга «Уимблдона»;
• Даниэль Коллинс – начала год 54-й, а закончила 11-й, в августе стояла восьмой, по ходу сезона выиграла титулы в Майами и Чарлстоне;
• Диана Шнайдер – выиграла четыре титула на трех разных покрытиях, поднялась с 97-й строчки в топ-15, выиграла олимпийское серебро в паре с Миррой Андреевой;
• Марта Костюк – поднялась с 38-й строчки в топ-20, дошла до двух финалов, полуфинала Индиан-Уэллс и четвертьфинала Australian Open.
Новичок года:
• Лулу Сан – начала год 214-й, а закончила в топ-40, дошла до финала в Монтеррея и до четвертьфинала дебютного «Уимблдона»;
• Эрика Андреева – дебютировала в топ-70, дошла до четвертьфинала в Монтеррее и до четвертого круга в Ухане;
• Ребекка Шрамкова – дебютировала в топ-100, а затем в топ-50, выиграла титул в Хуахине, дошла до финала в Цзюцзяне и Монастире;
• Зейнеп Сенмез – дебютировала в топ-100, выиграла титул в Мериде;
• Сонай Картал – выиграла титул в Монастире, пробилась через квалификацию «Уимблдона» и дошла до третьего круга.
Возвращение года:
• Наоми Осака – вернулась после рождения дочери, дошла до четвертьфинала в Дохе и Хертогенбоше и до четвертого круга в Риме и Пекине;
• Паула Бадоса – вернулась после травмы спины, выиграла титул в Вашингтоне, дошла до трех полуфиналов и до четвертьфинала US Open;
• Каролина Мухова – в феврале перенесла операцию на запястье, дошла до финала в Палермо и Пекине и до полуфинала US Open;
• Аманда Анисимова – вернулась после проблем с ментальным здоровьем, выиграла титул в Торонто и дошла до четвертого круга Australian Open;
• Эмма Радукану – вернулась после операций на запястьях и голеностопе, дошла до полуфинала в Ноттингеме и до четвертого круга «Уимблдона».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий