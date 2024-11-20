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Эрика Андреева, Калинская, Шнайдер, Хромачева претендуют на ежегодные награды WTA

WTA опубликовала списки претенденток на ежегодные награды. 

Игрок года:

Арина Соболенко;

Ига Швентек;

Коко Гауфф;

Жасмин Паолини;

Циньвэнь Чжэн.

Пара года:

Габриэла Дабровски и Эрин Рутлифф – чемпионки итогового турнира и Ноттингема, финалистки четырех турниров, новозеландка по ходу сезона побывала первой;

Катерина Синякова и Тэйлор Таунсенд – чемпионки «Уимблдона», финалистки итогового турнира, чешка закончила год первой;

Сара Эррани и Жасмин Паолини – чемпионки Олимпиады и еще трех турниров, финалистки «Ролан Гаррос»;

Людмила Киченок и Алена Остапенко – чемпионки US Open и еще двух турниров, финалистки Australian Open;

Су-Вэй Се и Элиза Мертенс – чемпионки Australian Open и еще двух турниров, полуфиналистки «Уимблдона»;

Анна Данилина и Ирина Хромачева – чемпионки четырех турниров, в том числе «тысячника» в Ухане, финалистки Будапешта.

Прогресс года:

Эмма Наварро – поднялась с 31-й строчки на восьмую, дважды обыграла соперниц из топ-3, выиграла титул в Хобарте, дошла до полуфинала US Open и четвертьфинала «Уимблдона»;

Анна Калинская – поднялась с 80-й строчки в топ-15, дошла до финала в Дубае и Берлине, до четвертьфинала Australian Open и четвертого круга «Уимблдона»;

Даниэль Коллинс – начала год 54-й, а закончила 11-й, в августе стояла восьмой, по ходу сезона выиграла титулы в Майами и Чарлстоне;

Диана Шнайдер – выиграла четыре титула на трех разных покрытиях, поднялась с 97-й строчки в топ-15, выиграла олимпийское серебро в паре с Миррой Андреевой;

Марта Костюк – поднялась с 38-й строчки в топ-20, дошла до двух финалов, полуфинала Индиан-Уэллс и четвертьфинала Australian Open.

Новичок года: 

Лулу Сан – начала год 214-й, а закончила в топ-40, дошла до финала в Монтеррея и до четвертьфинала дебютного «Уимблдона»;

Эрика Андреева – дебютировала в топ-70, дошла до четвертьфинала в Монтеррее и до четвертого круга в Ухане;

Ребекка Шрамкова – дебютировала в топ-100, а затем в топ-50, выиграла титул в Хуахине, дошла до финала в Цзюцзяне и Монастире;

Зейнеп Сенмез – дебютировала в топ-100, выиграла титул в Мериде;

• Сонай Картал – выиграла титул в Монастире, пробилась через квалификацию «Уимблдона» и дошла до третьего круга.

Возвращение года: 

Наоми Осака – вернулась после рождения дочери, дошла до четвертьфинала в Дохе и Хертогенбоше и до четвертого круга в Риме и Пекине;

Паула Бадоса – вернулась после травмы спины, выиграла титул в Вашингтоне, дошла до трех полуфиналов и до четвертьфинала US Open; 

Каролина Мухова – в феврале перенесла операцию на запястье, дошла до финала в Палермо и Пекине и до полуфинала US Open;

Аманда Анисимова – вернулась после проблем с ментальным здоровьем, выиграла титул в Торонто и дошла до четвертого круга Australian Open;

Эмма Радукану – вернулась после операций на запястьях и голеностопе, дошла до полуфинала в Ноттингеме и до четвертого круга «Уимблдона».

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: официальный сайт WTA
logoWTA
logoАрина Соболенко
logoИга Швентек
logoКоко Гауфф
logoЦиньвэнь Чжэн
logoГабриэла Дабровски
logoСара Эррани
logoКатерина Синякова
logoЖасмин Паолини
logoТэйлор Таунсенд
logoАлена Остапенко
logoСу-Вэй Се
logoЛюдмила Киченок
logoЭлиза Мертенс
logoИрина Хромачева
logoАнна Данилина
logoАнна Калинская
logoЭмма Наварро
logoМирра Андреева
logoДиана Шнайдер
logoДаниэль Коллинс
logoМарта Костюк
logoЛулу Сан
logoЭрика Андреева
Ребекка Шрамкова
Зейнеп Сенмез
logoНаоми Осака
logoПаула Бадоса
logoКаролина Мухова
logoАманда Анисимова
logoЭмма Радукану
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