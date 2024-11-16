Синнер о том, что его фитнес-тренер вошел в команду Берреттини: «Умберто должен помочь Маттео решить физические проблемы»

Янник Синнер прокомментировал то, что его бывший фитнес-тренер Умберто Феррара начал сотрудничество с Маттео Берреттини.

«Я видел их в Монте-Карло в последний день перед вылетом в Турин. Могу только сказать, что Умберто правда очень хороший специалист. Раньше у Маттео было много физических проблем, и Умберто должен ему помочь с этим справиться», – сказал Синнер.

Напомним, Феррара ушел из команды Синнера после допинг-скандала.