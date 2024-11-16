Синнер о том, что его фитнес-тренер вошел в команду Берреттини: «Умберто должен помочь Маттео решить физические проблемы»
Янник Синнер прокомментировал то, что его бывший фитнес-тренер Умберто Феррара начал сотрудничество с Маттео Берреттини.
«Я видел их в Монте-Карло в последний день перед вылетом в Турин. Могу только сказать, что Умберто правда очень хороший специалист. Раньше у Маттео было много физических проблем, и Умберто должен ему помочь с этим справиться», – сказал Синнер.
Напомним, Феррара ушел из команды Синнера после допинг-скандала.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: sportal.eu
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