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Синнер о том, что его фитнес-тренер вошел в команду Берреттини: «Умберто должен помочь Маттео решить физические проблемы»

Янник Синнер прокомментировал то, что его бывший фитнес-тренер Умберто Феррара начал сотрудничество с Маттео Берреттини.

«Я видел их в Монте-Карло в последний день перед вылетом в Турин. Могу только сказать, что Умберто правда очень хороший специалист. Раньше у Маттео было много физических проблем, и Умберто должен ему помочь с этим справиться», – сказал Синнер.

Напомним, Феррара ушел из команды Синнера после допинг-скандала.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: sportal.eu
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logoМаттео Берреттини
logoЯнник Синнер
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