Карлос Алькарас: «Моя цель – доходить минимум до полуфинала, финала на каждом турнире»

Карлос Алькарас прокомментировал поражение от Александра Зверева на итоговом.

Испанец проиграл второй матч в группе и не смог выйти в полуфинал.

– Каждый игрок хочет быть в финале, хочет проходить по сетке настолько далеко, насколько может. В этом году у меня были и отличные турниры, и очень плохие. Моя цель – всегда быть в игре. Доходить минимум до полуфинала, финала, дать себе шанс победить на каждом турнире, на который я приехал. Так что мне надо работать. Слава богу, что я молод, я все еще очень молод, так что, надеюсь, у меня много лет на достижение этой цели.

Я поеду на предсезонную подготовку, мы обсудим с командой и посмотрим, где я мне надо прибавить в следующем году. И я постараюсь поработать над этим. Это моя цель. Надеюсь, в 2025-м я буду более стабильным игроком.

– Саша [Зверев] только что сказал, что вы были абсолютно другим в решающие моменты. Он упомянул сегодняшний тай-брейк.

– Рад это слышать, потому что я ушел с корта с противоположным чувством. Мне казалось, что в важные моменты я показывал не лучший теннис. Спасибо, Саша, если ты увидишь это на видео (улыбается).

Да, по ходу сезона я играл много решающих очков. Например, сегодня на тай-брейке я провел очень хорошие розыгрыши, когда уступал 2:5. В то же время, когда у меня были шансы на его подаче при 15:40, 30:40 я два раза попал в аут. В такие моменты я понимаю, что не готов к сражению.

В каких-то матчах я нестабилен в эти моменты. Возможно, когда-то я провожу невероятные розыгрыши, геймы. Но в некоторых встречах я много ошибаюсь, когда у меня есть шансы. Мне надо над этим поработать и стать более стабильным.

Но я рад, что знаю, где мне стоит улучшиться.