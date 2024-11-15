«Я спрашивал, куда встать на приеме второй подачи – он показывал знаки, я их не понимал. В итоге пошел к отцу». Зверев о диалоге с братом во время матча с Алькарасом
Александр Зверев рассказал, о чем говорил с семьей во время матча на итоговом.
Немец обыграл Карлоса Алькараса со счетом 7:6(5), 6:4 и обеспечил себе выход из группы.
– В какой-то момент матча у вас был спор с братом. Вы сделали ему замечание. Что случилось?
– Нет, ничего не было. Я просто спрашивал, куда встать на приеме второй подачи. А он показывал мне 15 разных знаков в темном зале (улыбается). Вам стоит у него узнать, что он пытался мне показать.
Я сделал проще и пошел к отцу. Он сказал отойти назад на приеме, что было отличным предложением в сравнении с братом, который забрасывал меня 48 разными языками жестов и знаками. А я не понимал ни одного из них (улыбается).
У Зверева лучший сезон в карьере – вот 8 доказательств
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: пресс-конференция Зверева
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости