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  • «Я спрашивал, куда встать на приеме второй подачи – он показывал знаки, я их не понимал. В итоге пошел к отцу». Зверев о диалоге с братом во время матча с Алькарасом
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«Я спрашивал, куда встать на приеме второй подачи – он показывал знаки, я их не понимал. В итоге пошел к отцу». Зверев о диалоге с братом во время матча с Алькарасом

Александр Зверев рассказал, о чем говорил с семьей во время матча на итоговом.

Немец обыграл Карлоса Алькараса со счетом 7:6(5), 6:4 и обеспечил себе выход из группы.

– В какой-то момент матча у вас был спор с братом. Вы сделали ему замечание. Что случилось?

– Нет, ничего не было. Я просто спрашивал, куда встать на приеме второй подачи. А он показывал мне 15 разных знаков в темном зале (улыбается). Вам стоит у него узнать, что он пытался мне показать.

Я сделал проще и пошел к отцу. Он сказал отойти назад на приеме, что было отличным предложением в сравнении с братом, который забрасывал меня 48 разными языками жестов и знаками. А я не понимал ни одного из них (улыбается).

У Зверева лучший сезон в карьере – вот 8 доказательств

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: пресс-конференция Зверева
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