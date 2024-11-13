Сегодня день рождения Эммы Радукану

Сегодня, 13 ноября, исполняется 22 года Эмме Радукану.

У британки один титул – она выиграла US Open-2021. Радукану – единственная теннисистка, которая победила на турнире «Большого шлема», пройдя в основную сетку через квалификацию.

Она вернулась в тур в этом году на 301-й строчке рейтинга, так как в прошлом сезоне пропустила почти девять месяцев из-за операций. Сейчас она 58-я ракетка мира.

Радукану вернулась после трех операций на $15 млн богаче. Чем она занималась?