Маррей летом проведет в Великобритании четыре творческих вечера

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей проведет в Великобритании серию творческих вечеров.

«Этим летом я перехожу к другим выступлениям. Приходите на мои первые гастроли», – твитнул трехкратный чемпион «Больших шлемов».

В июне 2025-го состоятся четыре встречи: в Глазго, Эдинбурге, лондонском Хаммерсмите и Уимблдоне. Беседуя со спортивным журналистом и телеведущим Эндрю Коттером, Маррей расскажет о теннисной карьере и жизни после ее завершения.

Зрители не смогут пользоваться мобильными: телефоны нужно будет убрать в специальные чехлы с магнитными замочками.