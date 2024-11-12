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Маррей летом проведет в Великобритании четыре творческих вечера

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей проведет в Великобритании серию творческих вечеров.

«Этим летом я перехожу к другим выступлениям. Приходите на мои первые гастроли», – твитнул трехкратный чемпион «Больших шлемов».

В июне 2025-го состоятся четыре встречи: в Глазго, Эдинбурге, лондонском Хаммерсмите и Уимблдоне. Беседуя со спортивным журналистом и телеведущим Эндрю Коттером, Маррей расскажет о теннисной карьере и жизни после ее завершения.

Зрители не смогут пользоваться мобильными: телефоны нужно будет убрать в специальные чехлы с магнитными замочками.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: andymurray.com
logoЭнди Маррей
logoATP
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