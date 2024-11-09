Циньвэнь Чжэн о прорыве во второй половине сезона: «Я плохо выступила на «Ролан Гаррос». Плохо выступила на «Уимблдоне». Но на все есть причины»
Циньвэнь Чжэн прокомментировала выход в финал итогового турнира WTA.
Китаянка, после «Уимблдона» выигравшая Олимпиаду и еще два титула, поборется с Коко Гауфф.
«Я чувствую, что все по-настоящему. Я плохо выступила на «Ролан Гаррос». Плохо выступила на «Уимблдоне». Но на все есть причины.
После этого, несмотря на победу на Олимпиаде, я старалась не проседать психологически, не расслабляться. Кажется, все получается. Мотивация у меня на высоком уровне».
Королева Циньвэнь – в финале итогового и топ-5 рейтинга. За полгода она улучшила в игре все
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: wtatennis.com
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