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Соболенко о вылете с итогового турнира: «В этом сезоне я многого добилась, поэтому для разочарования ﻿места ﻿нет»

Арина Соболенко высказалась о вылете с итогового турнира WTA. Она уступила Коко Гауфф в полуфинале – 6:7(4), 3:6.

«Думаю, в этом сезоне я многого добилась, поэтому для разочарования места нет. Надо просто гордиться собой.

Я выиграла два «Больших шлема», стала №1 и завершила год первой, чего хотела год назад, но не достигла. Очень жду следующего года. Хочу и дальше стремиться к лучшему, пользуясь моментами нынешнего сезона. Я продолжу работать над игрой и психологией. Постараюсь подойти к началу сезона свежей, чтобы показать свой лучший теннис в Австралии».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @ReemAbulleil
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logoАрина Соболенко
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