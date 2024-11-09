Соболенко о вылете с итогового турнира: «В этом сезоне я многого добилась, поэтому для разочарования места нет»
Арина Соболенко высказалась о вылете с итогового турнира WTA. Она уступила Коко Гауфф в полуфинале – 6:7(4), 3:6.
«Думаю, в этом сезоне я многого добилась, поэтому для разочарования места нет. Надо просто гордиться собой.
Я выиграла два «Больших шлема», стала №1 и завершила год первой, чего хотела год назад, но не достигла. Очень жду следующего года. Хочу и дальше стремиться к лучшему, пользуясь моментами нынешнего сезона. Я продолжу работать над игрой и психологией. Постараюсь подойти к началу сезона свежей, чтобы показать свой лучший теннис в Австралии».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @ReemAbulleil
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