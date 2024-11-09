Соболенко о вылете с итогового турнира: «В этом сезоне я многого добилась, поэтому для разочарования ﻿места ﻿нет»

Арина Соболенко высказалась о вылете с итогового турнира WTA. Она уступила Коко Гауфф в полуфинале – 6:7(4), 3:6.

«Думаю, в этом сезоне я многого добилась, поэтому для разочарования места нет. Надо просто гордиться собой.

Я выиграла два «Больших шлема», стала №1 и завершила год первой, чего хотела год назад, но не достигла. Очень жду следующего года. Хочу и дальше стремиться к лучшему, пользуясь моментами нынешнего сезона. Я продолжу работать над игрой и психологией. Постараюсь подойти к началу сезона свежей, чтобы показать свой лучший теннис в Австралии».