Норри впервые с февраля 2023-го вышел в финал ATP и вернется в топ-50

57-я ракетка мира Кэмерон Норри победил №66 Корентена Муте в полуфинале в Меце – 6:2, 7:6(5).

Британец вышел в финал турнира ATP впервые с февраля 2023-го. Для него это будет 15-й финал на уровне основного тура. За счет этого результата он вернется в топ-50.

За титул Норри сыграет с Алексом Микельсеном или Бенжаменом Бонзи.