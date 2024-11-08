Норри впервые с февраля 2023-го вышел в финал ATP и вернется в топ-50
57-я ракетка мира Кэмерон Норри победил №66 Корентена Муте в полуфинале в Меце – 6:2, 7:6(5).
Британец вышел в финал турнира ATP впервые с февраля 2023-го. Для него это будет 15-й финал на уровне основного тура. За счет этого результата он вернется в топ-50.
За титул Норри сыграет с Алексом Микельсеном или Бенжаменом Бонзи.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennisabstract.com
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