Шаповалов впервые с 2022-го вышел в полуфинал турнира ATP
78-я ракетка мира Денис Шаповалов победил №71 Кристофера О’Коннелла в четвертьфинале в Белграде – 6:2, 6:2.
Шаповалов вышел в полуфинал турнира ATP впервые с октября 2022-го. Также он впервые с января 2022-го выиграл пять матчей подряд (с учетом квалификации в Белграде).
По итогам турнира он вернется в топ-70.
Теперь он поборется с Иржи Лехечкой. Единственную личную встречу в 2022-м в Роттердаме выиграл чех.
Опубликовала: Любовь Энина
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