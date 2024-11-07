Шаповалов впервые с 2022-го вышел в полуфинал турнира ATP

78-я ракетка мира Денис Шаповалов победил №71 Кристофера О’Коннелла в четвертьфинале в Белграде – 6:2, 6:2.

Шаповалов вышел в полуфинал турнира ATP впервые с октября 2022-го. Также он впервые с января 2022-го выиграл пять матчей подряд (с учетом квалификации в Белграде).

По итогам турнира он вернется в топ-70.

Теперь он поборется с Иржи Лехечкой. Единственную личную встречу в 2022-м в Роттердаме выиграл чех.